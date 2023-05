Ex-assessor de Bolsonaro é alvo de operação da PF no caso das joias

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpre mandado de busca nesta sexta-feira (12) na casa de Marcelo da Silva Vieira, ex-funcionário do setor do Palácio do Planalto responsável pelos acervos presidenciais.

Deflagrada no Rio de Janeiro, a ação policial ocorre no âmbito do inquérito que apura o caso das joias presenteadas por autoridades sauditas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Os artigos, avaliados inicialmente em cerca de R$ 16,5 milhões, foram trazidos para o Brasil na bagagem de um ex-assessor do então ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) em outubro de 2021, por ocasião de viagem a serviço ao país do Oriente Médio.

As joias foram retidas por auditores da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos (SP) e, posteriormente, houve toda uma mobilização da Presidência e outros setores do governo passado para tentar liberá-las, envolvendo o próprio ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL).