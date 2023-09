Ex-assessor afirma que teve relacionamento romântico com Jair Renan

O ex-assessor de Jair Renan, Diego Pupe, revelou na quinta-feira (14) que teve um relacionamento íntimo e romântico com o filho "04" do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração ocorreu após o produtor de eventos prestar depoimento à Polícia Federal (PF) sobre a operação Nexum, que apura suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo Jair Renan.

"Eu tive um relacionamento com o Renan, do qual não falei para ninguém ainda. Eu estava esperando todo esse 'auê' da polícia, mas logo logo eu vou falar sobre isso, tá bom? Eu tinha um relacionamento íntimo com ele, romântico", revelou Diego Pupe em entrevista concedida ao site Metrópoles.

Diego é homossexual assumido. Ele possui fotos nas redes sociais em atos bolsonaristas. Ele conta que conheceu Jair Renan em uma festa que promoveu e pouco tempo depois se tornou assessor dele, apesar de afirmar que nunca recebeu nada pelo serviço.

O produtor de festas ainda revelou que deixou a função de assessor do filho do ex-presidente em julho do ano passado após um desentendimento "bobo", por conta de Jair Renan não gostar que seus amigos conversassem com quem ele não gosta.

Após repercussão da afirmação de Diego Pupe, Jair Renan se manifestou por meio do Instagram divulgando uma imagem nos stories com a frase: "Se um dia me ver agarrado com um macho, pode ter certeza que é briga".