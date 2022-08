Ex-alunos da USP se reencontram com carta e resgatam 'roubo' e debates de 1977

"A gente nunca imaginou que pudesse haver um retrocesso, que pudesse se cogitar de intervenção militar, fechamento do Congresso e destituição de ministros do Supremo. Isso estava só nos livros de história", completou.

O advogado Reinaldo Velloso dos Santos, 46, participou das manifestações dos caras-pintadas em 1992, quando estava no último ano do ensino médio, e esse ato o levou a buscar o direito e se formar na São Francisco em 1998.

Da mesma turma, a advogada Glaucia Savin, 58, recordou os protestos pela Diretas Já em 1984 para ressaltar a importância do evento que estava prestes a começar. "Essa carta está chamando as pessoas para defender o estado democrático de direito, que é o que a gente acredita. É isso que fundamenta a justiça ", afirmou.

"A faculdade do largo de São Francisco tem essa tradição de ser a trincheira dos estudantes, isso era uma fala do Goffredo em todas as nossas aulas. A gente não fecha as portas da faculdade para os estudantes E hoje a gente só pode entrar aqui com credencial. Eu tenho vários amigos que lutaram pela redemocratização e que estão lá fora sem poder entrar", protestou.

No pátio que já foi local de tantas contestações, a advogada Paola Camargo Lima, 58, da turma de 1986, criticou a organização do evento, que adotou o credenciamento prévio para selecionar quem poderia entrar. Para ela, o ingresso deveria ser por ordem de chegada.

"Não tinha no manifesto uma das bandeiras principais para os alunos, que era a da anistia ampla, geral e irrestrita. As prisões da ditadura estavam cheias e havia muita gente exilada", disse Manesco.

O advogado e aluno da turma de 1977 Mauricio Varnieri Ribeiro, 68, contou que "havia uma divisão na faculdade sobre o tema, e depois do roubo da pedra foi feito um plebiscito no qual a maioria dos alunos votou pela permanência".

A possibilidade de deixar o tradicional endereço no centro da capital revoltou um grupo de alunos, que decidiu arrancar e depois enterrar a pedra fundamental no largo de São Francisco.

Um dos assuntos resgatados foi o do roubo da pedra fundamental que havia sido colocada na Cidade Universitária da USP em 1973 para marcar o então projeto de mudança da faculdade de direito para o campus no Butantã (zona oeste de São Paulo).

