Evento com Delúbio e Vaccari tem tietagem, fala sobre caixa 2 e torcida contra Moro

Tanto Vaccari quanto Delúbio foram fortemente aplaudidos pelo público presente, que não incluía nenhum político petista de alto escalão. Ao fim, ambos ex-tesoureiros do partido ainda posaram para selfies com o público.

Vaccari diz que foi inocentado em cerca de 10 processos e responde a por volta de sete. "Eu fui o da Lava Jato a ser preso. Eu era o tesoureiro, nada melhor do que chamar o cara que mexe com dinheiro de ladrão. É fácil", disse.

Vaccari define a Lava Jato como um processo para enterrar o PT e criminalizar Lula. "Inúmeras foram as manchetes que eles iam acabar com o PT, que o PT iria ser fechado por decisão da Justiça. Hoje, passada a confusão, quantos processos têm o PT? Nenhum", disse.

"Criminal hoje esse cidadão que fala com vocês não tem mais nenhum processo criminal em curso. Ganhei todos", disse Delúbio, que, durante o evento, distribuiu uma pequena revista com o nome de "Delúbio Soares, o réu sem crime".

Delúbio foi condenado no mensalão e, depois, preso por lavagem de dinheiro na Lava Jato. Recentemente, porém, decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) tornou nula ação contra ele por considerar que a 13ª Vara Federal não tinha competência para a ação contra ele e enviou o caso à Justiça Eleitoral.

O debate contou com algumas dezenas de militantes e foi realizado em Carapicuíba (Grande SP), em um clube do Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ex-tesoureiros do PT Delúbio Soares e João Vaccari Neto, pivôs de escândalos do partido, participaram neste domingo (15) de evento que teve tietagem à dupla, fala sobre caixa 2 em campanhas e até torcida para que o ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil) seja preso.

