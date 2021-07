'Eu queria vacina! Vocês queriam propina!', diz Randolfe ao rebater Bolsonaro

Em entrevista à CNN na tarde de hoje, Randolfe afirmou que "chega a ser ridículo o tipo de desespero do Presidente da República". O comentário foi feito após o parlamentar ser questionado sobre os ataques feitos nas redes sociais. Randolfe disse que o vídeo publicado por Bolsonaro foi ao ar após ser assinado um contrato superfaturado com a Precisa Medicamentos.

Segundo o presidente, a atitude de Randolfe estava aliada ao presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), e a Renildo Calheiros, irmão do relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL). Sem provas, Bolsonaro afirmou que "via emendas" os citados fizeram de "tudo" para que governadores e prefeitos pudessem comprar vacinas "a qualquer preço".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AM), rebateu as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em uma publicação compartilhada no Twitter contra emendas que queriam agilizar a compra de imunizantes contra a Covid-19 para o país. Segundo Randolfe, enquanto Bolsonaro queria "propina", ele queria "vacinas".

