Estrategistas de Bolsonaro dizem que corrupção deve ser o foco de ataques a Lula

No primeiro caso, o discurso é de que o problema é global e passageiro. No segundo, o de que o governo comprou vacinas e foi mudando sua avaliação conforme a Covid-19 evoluía.

Os pontos mais vulneráveis do presidente identificados pela equipe são a inflação alta e as ações desastradas na pandemia, como chamá-la de gripezinha e defender remédios sem eficácia.

Em um segundo plano da campanha do presidente entram as críticas à política econômica de Dilma Rousseff (PT), ao apoio a ditaduras de esquerda e temas da agenda comportamental, como aborto, família e identidade de gênero.

