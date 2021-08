Estou profundamente decepcionado com Sérgio Reis, diz Guarabyra após cancelar participação em disco

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O músico Guttemberg Nery Guarabyra Filho, 73, o Guarabyra, da dupla Sá e Guarabyra, disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que está profundamente decepcionado com Sérgio Reis.

Um áudio em que o cantor de ‘Panela Velha’ ataca ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ameaça parar o país com caminhoneiros ganhou as redes no fim de semana e foi repudiado por políticos de diferentes orientações ideológicas.

Guarabyra anunciou no Twitter nesta segunda-feira (16) que desistiu de participar do próximo disco de Reis devido a suas falas.

“A base já está pronta, está faltando apenas a inclusão de nossas vozes (dupla Sá e Guarabyra). Hoje comuniquei que não mais participarei”, afirmou Guarabyra.

O pioneiro do rock rural participaria de uma gravação da música ‘Sobradinho’, composta por ele e Luiz Carlos Pereira de Sá em protesto à construção da usina de Sobradinho, na Bahia, na década de 1970.

“Eu estou profundamente decepcionado com a atitude do Sérgio em ameaçar a normalidade constitucional para fazer valer seus pontos de vista, desprezando o debate leal e democrático. Pregar a paralisação do país para obrigar o Senado a fechar o Supremo, vai além do rocambolesco”, diz Guarabyra.

“Perigosamente estimula aventureiros déspotas a agredir, além do que já vem sendo agredido, o Estado de Direito no Brasil. Em suma, a atitude de Sérgio é absolutamente abjeta, arbitrária e irresponsável”, acrescenta.

No áudio, uma conversa com um amigo que veio a público no fim de semana, Sérgio Reis disse que “se em 30 dias não tirarem os caras nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É assim que vai ser. E a coisa tá séria”.

Segundo a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Reis está deprimido e passando mal, com uma crise de diabetes, após a repercussão do áudio. “Ele está muito triste e depressivo porque foi mal interpretado. Ele quer apenas ajudar a população. Está magoado demais”, disse a mulher dele, Angela Bavini.

Em entrevista ao influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio no domingo (15), Reis chorou e voltou a fazer convocação aos atos de 7 de setembro.