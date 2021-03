'Este país não tem governo', diz Lula em discurso com contrapontos a Bolsonaro

"Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República e do ministro da Saúde, tome vacina", afirmou.

Em seu discurso após ter as condenações anuladas pelo ministro do STF Edson Fachin, Lula marcou outros pontos de distanciamento em relação ao presidente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Este país não tem governo, este país não cuida da economia, não cuida do emprego, não cuida do salário, não cuida da saúde, não cuida do meio ambiente, não cuida da educação, não cuida do jovem, não cuida da menina da periferia", afirmou Lula (PT) em crítica ao presidente Jair Bolsonaro.

