'Essa desgraça de governo tem que acabar antes da eleição', diz Haddad na Paulista

O discurso de Haddad foi feito pouco depois do pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) subir no trio e ter sido vaiado. O pedetista sofreu uma tentativa de agressão ao sair do local por manifestantes contrários a ele.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) se uniu ao coro em defesa do impeachment do presidente Jair Bolsonaro neste sábado (2), na Avenida Paulista.

