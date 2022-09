'Espero que agenda antirracista avance no Congresso', diz Orlando Silva, candidato à Câmara

"Eu quero defender essa agenda que garante romper com a sub-representação política do povo preto no Brasil, que garanta direitos e oportunidades para que nós possamos produzir igualdade racial", afirmou.

O parlamentar foi entrevistado pelo repórter Joelmir Tavares no terceiro dia de lives da Folha de S.Paulo com candidatos a deputado por São Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato a deputado federal Orlando Silva (PC do B) disse nesta quarta-feira (21) que quer ser reeleito para ver a agenda antirracista avançar no Congresso.

