Entidades lançam carta para que candidatos se comprometam com boa governança

Manaus/AM - Entidades da sociedade civil lançam, nesta quinta-feira (4), a “Carta de Compromisso com a Ética e Pela Boa Governança”, na qual propõem a candidatos a governador do Amazonas boas práticas a serem adotadas durante a campanha eleitoral e na governança do Estado.

O evento de lançamento da carta será realizado às 10h no auditório da Cúria Arquidiocesana de Manaus, na Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus, e vai ser coordenado pelo Arcebispo de Manaus Dom Leonardo Steiner.

Assinam o documento representantes do CRA-AM (Conselho Regional de Administração do Amazonas), da Arquidiocese de Manaus, Corecon-AM (Conselho Regional de Economia Amazonas), CRC-AM (Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas), OAB-AM (Ordem dos Advogados Do Brasil Seccional Amazonas) e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas.

No documento, constam 19 medidas que garantem a realização de eleições limpas, boa aplicação do dinheiro público e a defesa de direitos sociais aos cidadãos amazonenses.

Entre as medidas estão a realização de campanha eleitoral com ética e sem uso de caixa dois e a ampliação do atendimento aos mais vulneráveis, proporcionando-lhes qualificação profissional de forma a reduzir a dependência de recursos de programas sociais.

Constam ainda a defesa do modelo Zona Franca de Manaus, a implementação de ações para reduzir a insegurança alimentar, a ampliação de ações integradas de políticas de segurança, de habitação, de saúde e de educação e a ampliação do acesso das populações mais vulneráveis à direitos básicos como coleta de resíduos, água tratada e esgotamento sanitário.

A carta ficará à disposição dos candidatos a governador do Amazonas a partir desta quinta-feira.