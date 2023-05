Entidades dizem que 'PEC da Anistia' compromete a democracia e pedem reunião com Lira e Moraes

Os partidos, que só no ano passado receberam R$ 6 bilhões dos cofres públicos, têm tradicionalmente descumprido essa regra e têm contado, para isso, com a leniência e vagar da Justiça Eleitoral.

As cotas de gênero e raça já estão em vigor há anos e têm o objetivo de minimizar o domínio masculino e branco na política. Elas estabelecem que os partidos precisam passar recursos proporcionais ao número de mulheres e negros que lancem na disputa, sendo de ao menos 30% no caso das candidatas.

Entre os que solicitam o encontro com os presidentes da Câmara e do TSE estão a Transparência Brasil, a Coalizão Negra por Direitos, a Educafro Brasil, o movimento Livres, o Instituto Update e a Oxfam Brasil.

De acordo com as entidades que solicitam a reunião com Lira e com Moraes, a PEC extingue a eficácia de julgamentos realizados pela Justiça Eleitoral e esvazia o poder de fiscalização da corte eleitoral.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.