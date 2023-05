Entidades defendem medida que reduz taxa do BNDES para projetos de inovação

Já a Abimaq disse que a medida melhora a oferta de recursos com custos "compatíveis", "tornando o processo mais acessível às necessidades específicas das empresas no que diz respeito à digitalização e inovação".

Mas Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) e Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração) divulgaram notas na quinta e sexta-feira (28) defendendo a medida e pedindo aprovação no Senado.

Se a redução for aprovada, tais projetos serão remunerados pela Taxa Referencial (TR) em vez da Taxa de Longo Prazo (TLP). As entidades dizem que a medida viabilizaria financiamento de R$ 5 bilhões por ano.

A medida entrou como "jabuti" numa medida provisória e segue para o Senado. Uma ala do setor financeiro é crítica à medida, por entender que redução dos juros usando recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) é uma forma indireta de subsídio.

