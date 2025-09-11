   Compartilhe este texto

Entenda a fixação da pena de 27 anos e 3 meses de prisão para Bolsonaro

Por Folha de São Paulo

11/09/2025 19h00 — em
Política



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) aplicou ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) uma pena de 27 anos e três meses por liderar uma trama golpista após a derrota para o ex-presidente Lula (PT) nas eleições de 2022.

Segundo o voto da turma, serão 24 anos e nove meses de reclusão e o restante de detenção. O regime inicial é fechado.

Ele também foi condenado ao pagamento de 124 dias-multa, sendo que cada um desses dias equivale a dois salários mínimos.

Bolsonaro foi condenado por 4 votos a 1 por golpe de Estado e outros quatro crimes. É a primeira vez na história do país que um ex-presidente deve ser punido por esse crime.

Após a condenação, os ministros passaram à dosimetria, em que discutiram o tamanho da pena do ex-presidente e dos outros sete réus na ação do núcleo central da trama golpista.

O relator do processo, Alexandre de Moraes, disse que a gravidade e intensidade das circunstâncias judiciais foram amplamente prejudiciais ao ex-presidente. Ele teve, porém, atenuantes devido à sua idade atualmente ele tem 70 anos.

"Depositário da confiança do eleitorado, agiu dolosamente para induzir a população em erro, notadamente em relação à integridade do sistema de votação e às urnas eletrônicas", disse Moraes em seu voto.

"Espera-se que aquele que for eleito democraticamente para o mais alto cargo da República paute com suas atitudes com mais rigor. Todavia, não foi o que aconteceu."

Além de golpe de Estado, Bolsonaro foi condenado pelo Supremo pelos crimes de abolição do Estado democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado.

Presidente do Brasil de 2019 a 2022, Bolsonaro está atualmente em prisão domiciliar, em meio à ofensiva de seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro, no exterior para obter sanções de Donald Trump ao país.

O ex-presidente só deve ser preso na condição de condenado (e eventualmente em regime fechado) após o fim do processo, quando a defesa de Bolsonaro não tiver mais recursos a apresentar ao Supremo. A jurisprudência do tribunal define que a pena só deve ser cumprida após a rejeição dos dois primeiros embargos de declaração.

Sua condenação se dá em meio à pressão de aliados por uma anistia no Congresso e está inserida em um ambiente de polarização política com implicações na eleição presidencial do ano que vem. Ministros do STF vêm se posicionando contra esse perdão e em defesa da punição dos réus condenados.

Votaram pela condenação de Bolsonaro o relator do processo, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Já Luiz Fux votou pela absolvição do ex-presidente. Ele não participou da votação da dosimetria da pena.

Moraes abriu as sessões de votação, na terça-feira (9), com um longo posicionamento em que atribuiu a Bolsonaro o papel de liderança da trama. "O líder do grupo criminoso deixa claro, de viva voz, de forma pública, que jamais aceitaria uma derrota nas urnas, uma derrota democrática nas eleições, que jamais cumpriria a vontade popular", afirmou.

Dino foi o segundo a votar. Ele acompanhou integralmente a posição de Moraes quanto à condenação de Bolsonaro e da maior parte dos réus, afirmando que "não há dúvidas" de que o ex-presidente e Braga Netto ocupavam posições de comando na organização criminosa. Ele indicou que pode votar por penas mais brandas para alguns réus, como os ex-ministros Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira.

Em um voto com cerca de 12 horas de duração, mais que o dobro do tempo usado por Moraes, Fux afirmou rejeitou as acusações contra Bolsonaro e outros quatro réus. Ele votou pela condenação do tenente-coronel Mauro Cid e do ex-ministro Walter Braga Netto por apenas um dos cinco crimes: tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

Bastidores da Política - Risco de uma crise ainda maior depois do julgamento de Bolsonaro Bastidores da Política
Risco de uma crise ainda maior depois do julgamento de Bolsonaro

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Política

+ Política


11/09/2025

STF condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por trama golpista, decisão inédita na história do país

11/09/2025

Bolsonaro foi condenado de forma injusta e EUA responderão adequadamente, diz Rubio

11/09/2025

Caiado diz confiar na Justiça, promete anistia a Bolsonaro e diz que direita nunca esteve unida

11/09/2025

Moraes vota para condenar Garnier a 24 anos de prisão

11/09/2025

Suprema Corte banalizou o crime de golpe de Estado, diz Damares

11/09/2025

Mauro Cid é condenado a 2 anos em regime aberto, com benefício por delação premiada

11/09/2025

Moraes vota por prender Bolsonaro por 27 anos e 3 meses pela trama golpista de 2022

11/09/2025

Moraes diz que penas a condenados devem servir a 'reprovação e prevenção' a outras tentativas

11/09/2025

PSDB se diz fator de estabilidade após condenação de Bolsonaro enquanto luta para não sumir

11/09/2025

Barroso entra em plenário para acompanhar fim de julgamento de Bolsonaro

11/09/2025

Fizeram com Bolsonaro o que tentaram fazer comigo, diz Trump após STF condenar Bolsonaro

11/09/2025

Lula faz piada com articulação política de Camilo e diz que 'nem Fux seria capaz'

11/09/2025

Zanin conclui voto e inicia discussão sobre valoração das penas por trama golpista

11/09/2025

Petistas comemoram condenação de Bolsonaro e mencionam presídio da Papuda

11/09/2025

Líder do PT diz que condenação de Bolsonaro é histórica e defende fim da proposta de anistia

11/09/2025

Flávio fala em 'suprema perseguição' a Bolsonaro, e oposição pede anistia após STF formar maioria

11/09/2025

Advogado de Bolsonaro deixa STF após formação de maioria pela condenação do ex-presidente

11/09/2025

Não se pergunta a cada bife se ele é um boi, diz Dino em indireta à análise feita por Fux da trama golpista

11/09/2025

Líder da oposição diz que condenação de Bolsonaro fortalece busca por anistia

11/09/2025

STF forma maioria para condenar Bolsonaro e outros réus por organização criminosa

11/09/2025

STF mantém validade da delação de Cid por unanimidade

11/09/2025

Brasil que dói, vírus do autoritarismo, indiretas a Fux, Bolsonaro líder: leia frases do voto de Cármen Lúcia

11/09/2025

Zanin vota contra pedidos de anulação da trama golpista

11/09/2025

Moraes, Zanin e Dino entram em voto de Cármen para manifesto contra Fux com vídeos e tom inflamado

11/09/2025

Mesmo derrotado, Fux votará na quantificação das penas de Bolsonaro e demais réus

11/09/2025

Moraes, Zanin e Dino usam tempo de Carmen em manifesto contra Fux com vídeos e tom inflamado

11/09/2025

STF forma maioria para condenar Bolsonaro e outros réus por organização criminosa

11/09/2025

Cármen Lúcia diz que Bolsonaro não foi 'dragado' para atos violentos, mas os liderou

11/09/2025

STF forma maioria para condenar Bolsonaro e outros 7 réus por organização criminosa


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!