Encontro de Marta Suplicy terá Erika Hilton e Carmen Silva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-senadora e ex-prefeita Marta Suplicy vai realizar um jantar em sua casa nesta quarta-feira (23) com participantes do Brasil Mulheres, grupo de trabalho liderado por ela para debater sobre a questão feminina na política.

A reunião pretende fazer um balanço sobre as ações do movimento até o momento. Além disso, algumas participantes do grupo, como a escritora e diretora-executiva da Casa Sueli Carneiro, Bianca Santana, foram à posse do presidente do Chile, Gabriel Boric.

Elas devem falar sobre a viagem e trazer referências do governo latino americano —o novo líder chileno formou seu gabinete de ministros com maioria feminina.

Entre as convidadas estão a vereadora de São Paulo Erika Hilton (PSOL), a líder do Movimento dos Sem-Teto do Centro, Carmen Silva, e a especialista em educação e colunista da Folha Claudia Costin.

Este é o segundo evento do grupo promovido por Marta, hoje secretária municipal de Relações Internacionais de São Paulo. Em janeiro, ela reuniu 30 líderes políticas, ativistas, personalidades, intelectuais e escritoras em um almoço em sua casa para estimular a inclusão de propostas para a mulher nas campanhas à Presidência.

O encontro teve defesa do aborto e pautas antirracistas para eleições.