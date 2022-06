Empresários e advogados doam mais de R$ 2 mi ao PT e participam de jantar de 'agradecimento' com Lula

O deputado Márcio Macedo (PT-SE), que está cotado para ser o tesoureiro da campanha de Lula, diz que as doações foram feitas por "militantes e amigos do partido, pessoas físicas" que quiseram colaborar financeiramente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de advogados, empresários e profissionais autônomos deve participar de um jantar no dia 26 com Lula (PT) em São Paulo. O pré-candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), foi convidado e também deve comparecer.

