Embaixador brasileiro vai presidir órgão de não-proliferação nuclear

Desde o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Itamaraty vem se posicionado para arbitrar o conflito entre Rússia e Ucrânia. A diplomacia brasileira defende, inclusive, que as conversas se iniciem pela proteção de estruturas nucleares.

Antônio Guerreiro surgiu como o único nome de consenso; foi considerado equidistante aos dois lados do conflito. Ele assume a presidência do MTCR em outubro deste ano e permanece até outubro de 2024.

