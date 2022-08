Em viagem pelo Alto Solimões, Arthur Neto recebe apoio para o Senado

Em seu primeiro final de semana como candidato à única vaga ao Senado Federal deste pleito, Arthur Virgílio Neto (PSDB-Cidadania-AM) visitou cinco municípios da região do Alto Solimões, recebendo apoio por onde passou. “Nossa campanha está tocando o coração das pessoas e elas sabem que estarão enviando para o Senado alguém autêntico, que cumprirá o mandato defendendo o Amazonas sob quaisquer circunstâncias”, declarou o ex-senador, que esteve em Santo Antônio do Içá, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Benjamin Constant e Atalaia do Norte na sexta-feira (19) e no sábado (20).

Em agenda por esses locais, Arthur participou de carreatas, reuniões e encontros com lideranças, reforçando o seu discurso de luta pelo desenvolvimento do Amazonas. “Nosso povo está carente, precisa de emprego. A nossa Zona Franca de Manaus está tendo uma morte lenta e cruel. Não vou permitir que façam isso. É preciso diálogo, alianças, mas também a postura firme de quem não abrirá mão de cumprir o objetivo de alcançar o que é necessário para a melhoria de vida do povo do meu Estado”, afirmou Virgílio, acompanhado nas viagens de sua candidata a primeira suplente, Maria do Carmo Seffair, e da presidente do PSDB-Mulher no Amazonas, Elisabeth Ribeiro.

Para Arthur, além de mais oportunidades para os amazonenses, é preciso mudança no modo de ver dos brasileiros em relação à região amazônica. “Não é possível mais ignorar o conhecimento milenar dos indígenas sobre a floresta, é ela que vai tirar nosso Estado da dificuldade e trazer prosperidade ao país. O futuro do Brasil está na Amazônia, no Amazonas. Sinto que começamos a consolidar um exército muito forte em defesa dos interesses dos indígenas, dos trabalhadores, das mulheres, das crianças, dos amazonenses, que estão sem voz e que terão essa voz representada por mim, se Deus quiser, no Senado”, estimou.