Em reta final da CPI, Randolfe desloca ombro jogando bola no AP

A programação da CPI é de que o relatório final seja apresentado no dia 19 de outubro e seja votado pelos integrantes da comissão no dia 20.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) divulgou no domingo (3) ter deslocado o ombro direito enquanto jogava como goleiro na inauguração de um campo de futebol em Mazagão (AP). Segundo a assessoria do parlamentar, o incidente não vai interferir no seu trabalho como vice-presidente da CPI da Covid.

