Em resposta, Lula diz estar 'mais limpo do que parentes' de Bolsonaro

"Que moral tu tem pra falar de mim, ex-presidiário? Nenhuma moral. Sigilo de cem anos como na lei da Dilma [Rousseff] para questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita no Alvorada. Nada mais além disso", justificou o presidente.

