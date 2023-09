Em post sobre facada, Michelle faz referência a versículo que batizou operação sobre joias

Michelle e o ex-presidente foram convocados a prestar depoimento à PF no âmbito do inquérito das joias, mas se mantiveram em silêncio. A operação aponta Bolsonaro como suspeito de um esquema para vender os bens no exterior e receber os valores em dinheiro vivo.

Na mensagem, a ex-primeira-dama pergunta "quem mandou matar Jair Bolsonaro", apesar de dois inquéritos da própria PF já terem concluídos que o autor da facada, Adélio Bispo de Oliveira, agiu sozinho, sem mandantes ou ajuda. Também fala que ele é ex-filiado do PSOL —ele integrou os quadros do partido de 2007 a 2014, quando pediu desfiliação, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.