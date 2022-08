Em plano de governo, Marçal promete levar Brasil ao 1º mundo até fim da década

Entre as promessas do coach no documento de 108 páginas estão transformar o Brasil em um país de Primeiro Mundo até o final desta década, ou seja, daqui a oito anos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rifado pelo Pros da disputa presidencial, o coach Pablo Marçal preparou um programa de governo que tem o mesmo mote já externado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT): fazer 40 anos em 4. O slogan é inspirado no "50 anos em 5", do ex-presidente Juscelino Kubitschek (1956-61).

