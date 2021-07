Em nova rusga com vice, Bolsonaro diz que Mourão 'por vezes atrapalha um pouco a gente'

"O vice é uma pessoa importantíssima para agregar simpatias. Alguns falam que um bom vice poderia ser de Minas Gerais, ou de um estado do Nordeste; ou uma mulher ou outro perfil mais agregador pelo Brasil. Isso está no radar de qualquer candidatura majoritária no Brasil", disse.

Bolsonaro respondeu a uma pergunta sobre seu relacionamento com Mourão e sobre a escolha de seu companheiro de chapa no pleito de 2022.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.