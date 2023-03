Em evento de Michelle, Bolsonaro diz para filiados deixarem 'ego para trás'

Segundo Bolsonaro, a insistência de Costa Neto em incensar uma eventual candidatura de Michelle "a qualquer cargo majoritário" pode "levar ao rompimento" do bolsonarismo com o PL.

O colunista do UOL Tales Faria apurou que o ex-presidente mandou um recado claro a Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL: sua esposa não deve sair candidata a nenhum cargo eletivo.

