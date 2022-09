Em disputa pelo Senado no DF, Flávia Arruda tem 28% e Damares, 21%, diz Ipec

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - A pesquisa Ipec para o Senado do Distrito Federal, contratada pela TV Globo e divulgada nesta quarta-feira (21), aponta a ex-ministra Flávia Arruda (PL) na liderança da disputa, com 28% de intenções de voto. Já a também ex-ministra Damares Alves (Republicanos) tem 21% dos votos.

Ambas oscilaram segundo o último levantamento —Flávia, três pontos percentuais para baixo e Damares, dois para cima. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Em seguida aparecem Rosilene Corrêa (PT), com 13%; Joe Valle (PDT), com 4%; Tenente Cel. Sousa Júnior (DC), Dr. Carlos Alves (PSD), Pedro Ivo/Mandato Coletivo (Rede) e Marcelo Hipólito (PTB), com 1% cada um.

O nível de confiança do levantamento, segundo o instituto, é de 95%. O instituto ouviu, entre os dias 18 e 20 de setembro, 1.504 pessoas. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número 07770/2022.

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.

Veja o resultado a seguir (resposta estimulada e única, em %):

Flávia Arruda(PL): 28% (31% na pesquisa anterior, feita em 15 de agosto)

Damares Alves (Republicanos): 21% (19% na pesquisa anterior)

Rosilene Corrêa (PT): 13% (9% na pesquisa anterior)

Joe Valle (PDT): 4% (3% na pesquisa anterior)

Tenente Cel. Sousa Júnior (DC): 1% (2% na pesquisa anterior)

Yara Prado (PSDB): 1% (antes não havia participado)

Dr. Carlos Rodrigues (PSD): 1% (1% na pesquisa anterior)

Pedro Ivo Mandato Coletivo (Rede): 1% (1% na pesquisa anterior)

Marcelo Hipólito (PTB): 1% (1% na pesquisa anterior)

Hélio José (PROS): 1% (menos de 1% na pesquisa anterior)

Não sabe ou não respondeu: 16% (17% na pesquisa anterior)

Branco/nulo: 12% (16% na pesquisa anterior)