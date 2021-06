Em dia de depoimento de Nise, Bolsonaro chama CPI de 'fiasco' e 'piada'

"O [ex-ministro Eduardo] Pazuello falou o tempo todo, a [secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde] Mayra [Pinheiro] também falou o tempo todo. A Mayra deu um show, o que ela falou lá vele um filme para esse pessoal que é contra para ouvi-la", disse.

As falas do presidente foram transmitidas por um site bolsonarista.

As declarações no mandatário ocorrem no dia em que a comissão ouve a oncologista Nise Yamaguchi. A médica é defensora do uso da hidroxicloroquina -remédio sem comprovação de eficácia no tratamento da Covid- e é próxima ao governo.

