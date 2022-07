Em dia de convenções, busca por Rodrigo Garcia supera em 42% às por Tarcísio na internet

O ex-ministro Tarcísio de Freitas usou o evento que oficializou a sua candidatura ao Governo de SP para atacar o PSDB e para mostrar-se próximo do presidente Jair Bolsonaro (PL), patrocinador do pleito dele ao Palácio dos Bandeirantes.

A convenção aconteceu com o cargo de vice e o de senador da chapa ainda vazios. O ex-governador João Doria (PSDB), em viagem aos Estados Unidos, não participou do evento. Rodrigo era vice de Doria.

Os dados foram coletados pela campanha do governador no Google Trends, ferramenta da plataforma.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último sábado (30), dia em que partidos confirmaram as candidaturas ao Governo de São Paulo, o governador Rodrigo Garcia (PSDB), em busca da reeleição, despertou mais o interesse do internauta do que o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 42%.

