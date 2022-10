Em debate, Onyx dá as costas para adversário, e Leite aposta em propostas

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Onyx Lorenzoni (PL) disse, na noite de desta quinta-feira (27), que não precisava dar satisfações ao adversário Eduardo Leite (PSDB) e deu as costas para o tucano durante o debate na RBS TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, falando diretamente com a câmera. Os dois disputam o segundo turno das eleições para o governo do estado.

"Não preciso falar contigo. Tô falando com ele [o eleitor]. Não tenho que conversar com o senhor, mas com o eleitor em casa", disse Onyx. "O debate se propõe a ser entre nós", rebateu Leite, acentuando a tensão no início do evento.

Onyx usou boa parte do tempo do primeiro bloco do debate para atacar Leite. Voltou a chamá-lo de "mentiroso", como fez no embate realizado na Rede Bandeirantes. Pediu ainda para o tucano "parar com mimimi" após reclamação de não ter cumprimentado o oponente em outro debate. "Eu não estendi a mão porque é baixaria o tempo todo", disse Onyx.Já Leite tentou trazer propostas para o debate e voltou a falar sobre o plano de recuperação fiscal, o que rendeu novos ataques de Onyx a ele.

O ex-ministro de Bolsonaro disse que Leite assumiu uma dívida de R$ 74 bilhões, mas o tucano rebateu. "Quando diz que eu assumi dívida para o estado, é mentira, dívida já existia. A maioria dos estados tem dívidas com a União", observou Leite.

O tucano ressaltou ainda que o plano de recuperação fiscal foi assinado por Bolsonaro enquanto Onyx era ministro. "Se você tivesse preocupação com o Rio Grande do Sul, teria construído condições mais favoráveis [com o plano de recuperação fiscal] para o Rio Grande do Sul", alfinetou Leite.

Onyx não deixou barato. "Fico impressionado com sua capacidade de mentir. Se fosse importante, teria entrado no primeiro ano de governo, não em 2021", disse o bolsonarista.

Apesar de tantos ataques, só houve um direito de resposta a pedido de Leite, já nas considerações finais. Ao longo do debate, os candidatos muitas vezes cederam às acusações e perderam o controle do tempo.

"MELHOR VACINA É PEGAR DOENÇA", DIZ ONYX

O ex-ministro admitiu que não se vacinou para a covid-19 e disse que é favorável que a chamada "imunidade de rebanho". "A melhor vacina que existe é pegar a doença. Todo mundo sabe disso em todas as doenças", salientou Onyx.

Leite não escondeu desconforto com a frase do bolsonarista.

"Ele acabou de dizer que a melhor vacina é pegar a doença. Isso até me machuca candidato porque morreram mais de 40 mil gaúchos, morreram mais de 600 mil brasileiros. Essa tese de que deveria haver a mortalidade de rebanho, deixa todo mundo pegar, alguns vão sobreviver, outros não vão sobreviver, mas aí todos vão ficar imunes. Não, não dá. Isso é desumanidade, isso é crueldade. As pessoas ansiavam pela vacina e enquanto a vacina não chegava o vírus era transportado pelas pessoas", salientou o tucano.

"Que bom que o senhor conseguiu resistir, que não teve que ir para UTI, mas muita gente com sistema imunológico mais frágil teve que ir para a UTI e morreu. Teve famílias inteiras que perderam a vida. Alguém pesquisar, o senhor diz, dê um Google, procurar no celular, então procura agora, pai e filho morrem de covid. Vai encontrar dezenas de casos, talvez centenas de casos de famílias inteiras. Vamos lembrar, se transporte para aquele momento a dor que foi, a gente não quer viver aquela dor com desumanidade, candidato", complementou Leite.

"Buscar no Google" também foi uma expressão muito repetida no evento. Cada candidato dizia ao telespectador para procurar algum ataque no Google sobre o adversário.

LEITE INDAGA ONYX SOBRE CAIXA DOIS E FICA SEM RESPOSTA

Por ao menos oito vezes, Leite questionou Onyx sobre a prática de caixa 2, mas acabou ficando sem resposta. O bolsonarista disse que o assunto estava encerrado. "Já resolvi com a Justiça."

Em agosto de 2020, Onyx admitiu ter recebido R$ 300 mil em caixa 2 da JBS durante as campanhas eleitorais entre 2012 e 2014. O político acabou fazendo um acordo acordo de não persecução penal com a PGR (Procuradoria-Geral da República) e, como condição, precisou pagar R$ 189 mil em troca do arquivamento da ação.

Durante o debate, Onyx tentou desviar o assunto e chegou a dizer que Leite fez uma "pedalada fiscal" da mesma forma que a presidente Dilma Rousseff, que sofreu processo de impeachment.

"Eu não passo pano para erro. Quando houve mínima suspeita na EGR, eu demiti os envolvidos e abri sindicância", disse o ex-governador.

Onyx relembrou uma ação de improbidade administrativa a que Leite responde, mas já foi considerada improcedente por duas instâncias na Justiça.

Quando o tema foi educação, foram mantidas as acusações judiciais. Onyx acabou esgotando seu tempo sem ter falado nenhuma proposta na área. Faltando três segundos, sobrou para ele apenas dizer: "Eu te respondo na próxima".

No bloco seguinte, Leite reclamou da falta de respostas de Onyx às perguntas e voltou a repetir que o ex-ministro não possui propostas para o Rio Grande do Sul - como fez no debate da Band. "Viram que eu faço as perguntas e ele não responde? Perguntei sobre o feminicídio e não veio nada", disse o tucano.

Apoio de Lula. Onyx chegou a dizer que Leite estava "aliançado" com Luiz Inácio Lula da Silva, o que foi rapidamente negado pelo tucano. Leite se declarou neutro na disputa presidencial, embora o PT tenha defendido "voto crítico" no candidato contra o bolsonarismo.

Na última pesquisa, divulgada hoje, Leite aparece à frente, com 52% das intenções para votos válidos. Já Onyx tem 48%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Leite e Onyx estão tecnicamente empatados. O levantamento foi feito pelo Instituto Real Time Big Data e foi contratado pela Rede Brasil de Televisão.