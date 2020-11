Em debate, Covas sobe tom contra Russomanno; segundos colocados trocam ataques

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em alta nas pesquisas e vendo surgir no horizonte a chance de vencer no primeiro turno, o prefeito Bruno Covas (PSDB) deixou o tom neutro e partiu para o ataque contra Celso Russomanno (Republicanos), durante o debate promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo, realizado na manhã desta terça-feira (10).

Enquanto isso, o candidato do Republicanos, Guilherme Boulos (PSOL) e Márcio França (PSB) trocaram ataques numa estratégia para conseguir a outra vaga para o segundo turno.

Logo no início do debate, Covas aproveitou para atacar Russomanno. O candidato do Republicanos havia sido perguntado sobre suspeitas de corrupção em seu partido relacionada ao senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) e outros, e respondeu que os casos estavam na Justiça.

Segundo pesquisa Ibope, a queda de Russomanno o beneficiou na corrida eleitoral. Covas lidera a disputa eleitoral de 2020 com 32% das intenções de votos, segundo a pesquisa divulgada na noite desta segunda-feira (9). Atrás dele seguem tecnicamente empatados em segundo lugar os candidatos Guilherme Boulos, com 13%, Celso Russomanno, com 12%, e Márcio França, com 10%.

"O combate a corrupção deve unir todos os partidos políticos. É inaceitável que a gente tenha partidos políticos que passem a mão em cima da cabeça daqueles que cometem desvios e a gente finge que não olha só porque é companheiro do mesmo partido", disse Covas para Russomanno, em um comentário à resposta do candidato, citando ainda uma pessoa expulsa do partido devido a uma suposta ligação com o crime organizado.

Russomanno, então, rebateu citando casos de corrupção do PSDB. "Precisamos de fato separar o joio do trigo, agora a gente precisa de explicações do Rodoanel, do Paulo Preto, que continuam sendo defendidos pelo PSDB".

Covas vem evitando polêmicas ao longo da campanha, focando muito na própria história, que inclui o enfrentamento a um caso grave de câncer. Contra outros candidatos, Covas não adotou o mesmo tom, e na maioria das vezes respondeu questionamentos e críticas apresentando dados da gestão.

Acuado, Russomanno chegou a se exaltar com o candidato do Patriota, Arthur do Val, o Mamãe Falei. Arthur citou gastos de Russomanno, como R$ 5 mil por mês com combustível e R$ 4 mil com telefone. "Até sushi o senhor paga com o nosso dinheiro", disse.

O candidato do Republicanos rebateu com aparentando nervosismo. "Você era um bebê, quando eu comecei a defender o consumidor. Por sinal, para começar comigo, você primeiro precisa ter presença na Assembleia Legislativa, porque seu apelido lá é 'mamãe faltei", disse, afirmando que gasta dinheiro para atender as pessoas. "Você não é nada, começou agora na política".

Arthur fez sua tréplica afirmando que Russomanno teria tomado um Redbull nos bastidores.

O deputado do Patriota novamente alfinetou Russomanno por não ter cadastro na OAB (Ordem dos Advogados no Brasil. Russomanno, novamente, se exaltou. "Eu nem fiz a prova porque eu sou jornalista, eu tenho dois cursos. Você deveria enfiar sua cabeça debaixo do rabo para entender o que que eu sou".