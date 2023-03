Em corrida para 2024, Nunes e Salles buscam bolsonaristas em São Paulo

Salles, por sua vez, recebeu em sua casa Eduardo Bolsonaro, Mario Frias, Luiz Philippe de Orléans e Bragança, Paulo Bilynskyj e Gil Diniz, todos do PL, com objetivo de discutir a sucessão municipal.

O atual prefeito e o deputado federal disputam o apoio do PL na capital. Enquanto representantes da chamada "ala raiz" do partido defendem aliança com o emedebista, os seguidores de Jair Bolsonaro (PL) querem que a sigla aposte na candidatura do ex-ministro do Meio Ambiente.

