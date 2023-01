Em campanha, Girão promete pautar um projeto por senador todo ano

Embora esse discurso seja próximo ao de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que apoiam a candidatura do ex-ministro Rogério Marinho (PL), o senador nega que sua entrada na disputa enfraqueça o campo político da oposição.

"Um dos grandes pontos que chamam a atenção é a credibilidade do Senado, que está muito ruim perante a opinião pública, acho que só perde para o STF. Muito pela falta de atitude do Senado de analisar dezenas de pedidos de impeachment contra ministros que são engavetados monocraticamente nos últimos tempos."

"Quero democratizar o Senado. Geralmente são votados no plenário os projetos dos amigos do rei, de quem está na presidência. E os outros parlamentares, de oposição por exemplo?", diz.

