Em Brasília, Luiz Castro e Carol Braz participam de convenção com Ciro Gomes

Manaus/AM - O pré-candidato ao senado Luiz Castro (PDT) e a única pré-candidata mulher ao governo Carol Braz (PDT), estiveram presentes, nessa quarta-feira (20) na Convenção Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que homologou a candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República.

Na convenção, Carol Braz conversou com a vice-presidente do PDT, Miguelina Vecchio, onde foi definido também que apenas duas mulheres vão disputar o cargo de governadora pelo Brasil, Carol no Amazonas e Leila Barros em Brasília.

A pré-candidata, que é ex-juíza de direito pelo estado de Roraima, tem forte atuação na defesa de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Recentemente, projeto de sua autoria na Defensoria Pública do Amazonas recebeu reconhecimento nacional ao vencer o 18º Prêmio Innovare, que premia as melhores práticas jurídicas do país.

A convenção estadual do partido, que deve oficializar os nomes pedetistas e vice ao cargo de governo para as eleições 2022, está prevista para o início de agosto.