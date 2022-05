Elvis Cezar se diz convicto com Ciro após ter apoiado Bolsonaro e promete contratar policiais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-candidato ao Governo de São Paulo Elvis Cezar (PDT) diz ter "plenitude de convicção" de que o o seu correligionário Ciro Gomes chegará ao segundo turno na eleição presidencial deste ano.

Ex-prefeito de Santana do Parnaíba (SP), ele também afirma que, caso eleito para o Palácio dos Bandeirantes, vai "contratar e repor" policiais para as forças de segurança estaduais.

"Vamos chamar [aprovados] de concursos [públicos] se tiver. Se não, vamos chamar concursos. Precisa chamar [mais policiais] imediatamente", disse ele em sabatina realizada por Folha de S.Paulo e UOL na tarde desta terça (3).​

O pré-candidato reforçou que seguirá com a sua candidatura até o fim e descartou a possibilidade de se aliar a outras chapas ou concorrer a cargo no Legislativo. No pleito para o Palácio do Planalto, Cezar considera Ciro o candidato "mais preparado do Brasil".

"Estou cansado de votar por exceção", disse ele, que apoiou Jair Bolsonaro (PL) em 2018. "Agora estamos apoiando o voto de convicção" emenda o ex-prefeito sobre o presidenciável do seu partido.

Entre seus projetos para caso seja eleito governador paulista, ele conta que vai fazer um decreto para "auditoria de todas as praças de pedágio" da malha rodoviária estadual. Segundo ele, essas tarifas —que ele considera altas— são um dos motivos pelos quais "o sistema produtivo em São Paulo está enforcado".

"A tarifa do pedágio hoje no estado nos gera indignação. É uma trava ao desenvolvimento econômico", seguiu ele. "Temos que auditar, verificar a economicidade, ver se está certo o valor aplicado. E, se estiver, indenizar para abaixar [a tarifa]."

Cezar também disse que o eleitor paulista não vai "aceitar candidaturas que surfam ondas dos seus candidatos a presidência da República".

O pré-candidato deixou o PSDB para se filiar ao PDT. Na entrevista, ele disse ser muito grato à legenda tucana, onde passou boa parte da trajetória política dele. Mas lamenta que no último governo ele foi pouco ouvido e afirma que o partido se distanciou do povo "e assim teve os resultados que estamos percebendo agora".

"O partido, de forma geral, falhou. O principal que se afastou da população foi o governador [João Doria], que não ouviu. E isso repercutiu numa situação muito desfavorável no estado", avalia o postulante a chefe do Executivo de SP.

Foi então que recebeu o convite para integrar o PDT, agremiação da qual, de acordo com Cezar, "os pilares são tudo o que pratiquei ao longo da minha vida na gestão pública". ​

A entrevista com o ex-prefeito de Santana do Parnaíba foi conduzida pelo apresentador Diego Sarza, pelo colunista do UOL Leonardo Sakamoto e pela jornalista da Folha de S.Paulo Carolina Linhares.

O ex-ministro Abraham Weintraub (PMB) foi sabatinado na manhã desta terça (3).

Na conversa, ele criticou o também ex-ministro Tarcisio de Freitas, que é pré-candidato ao Governo de SP pelo Republicanos. Ele também disse que o presidente Jair Bolsonaro (PL) o decepcionou e repetiu a afirmação de que sofreu ameaças para desistir da disputa.

Márcio França (PSB) e Felicio Ramuth (PSD) também já participaram.

Na quarta (4), serão sabatinados os pré-candidatos Rodrigo Garcia (PSDB) e Vinicius Poit (Novo), às 10h e às 16h, respectivamente. As sabatinas são ao vivo, com 60 minutos de fala.

RAIO-X

ELVIS CEZAR, 45

Formado em direito, foi vereador e prefeito em Santana do Parnaíba (SP). É apresentador do programa "Brasil que Faz", transmitido pela RedeTV! Neste ano, deixou o PSDB, partido que integrou por 19 anos, e se filiou ao PDT.

