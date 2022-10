Eleitores voláteis de Tebet e Ciro migram mais para Lula que para Bolsonaro, aponta Datafolha

Realizado entre sexta-feira (30) e este sábado (1º), o levantamento do Datafolha tem margem de erro geral de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O instituto ouviu 12.800 eleitores em 310 municípios. A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00245/2022.

Foto postada na rede social de Ciro na manhã deste sábado (1º) com o texto: "Bom dia meu Brasil! Amanhã é dia de apertar o 12 e se livrar dessa polarização cheia de ódio, incompetência e ladroeira que tá afundando nosso país. Segundo a coluna Painel, aliados mais próximos do mandatário teceram elogios a Ciro após o debate da Globo e disseram nos bastidores que uma eventual aliança no segundo turno só depende do pedetista.

Dos apoiadores do presidenciável do PDT, os convictos são 58% e os que ainda podem trocá-lo por outro nome são 41%.

Na simulação de primeiro turno feita pelo instituto e divulgada neste sábado, Tebet tem 6% dos votos válidos e Ciro, 5%. Lula lidera, com 50%, seguido por Bolsonaro, com 36%. O petista tem chance de vencer já na primeira rodada da votação, mas o instituto diz que o cenário continua indefinido.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eleitores que declaram voto em Simone Tebet (MDB) e em Ciro Gomes (PDT), mas não estão plenamente convictos da escolha, tendem a migrar para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) se mudarem de voto. A fatia que iria para o ex-presidente (31% tanto no caso de Tebet quanto no de Ciro) é superior à parcela cuja opção é pelo atual mandatário (15% dos de Tebet e 22% dos de Ciro).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.