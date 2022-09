Eleitores terão tempo extra para conferir voto na urna eletrônica

"Foi introduzido para estimular a conferência do voto e impedir que o eleitor confirme sem querer", afirma chefe da seção de voto informatizado do TSE, Rodrigo Coimbra.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), pela primeira vez, a urna eletrônica liberará a confirmação do voto após um segundo do preenchimento dos números do candidato para cada cargo.

