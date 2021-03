'Ele acha que é o quê?', diz Lula sobre Ciro, defendendo que ex-ministro 'precisa se reeducar'

"Ele acha que ele é o quê? Ele primeiro tem que se reeducar. Se ele continuar com essas grosserias todas, sabe qual vai ser o fim do Ciro Gomes? Ele não vai ter apoio da esquerda, não vai ter a confiança da direita", completou.

"Ele não pode falar as meninices que ele achava engraçado quando ele era jovem. Se ele quer ser presidente desse país, ele tem que aprender uma coisa: tem que respeitar as pessoas", disse.

