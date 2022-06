Egressos da Lava Jato disputam vaga para juiz em tribunal regional

A decisão sobre as vagas é do presidente Jair Bolsonaro (PL), que não tem prazo para fazer o anúncio.

Já o procurador Mauricio Gerum, que atuou no processo relativo à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entrou na lista tríplice destinada à vaga destinada ao Ministério Público Federal na corte.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois veteranos da Lava Jato entraram na lista para duas vagas de juiz abertas no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre (RS).

