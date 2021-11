Eduardo Leite será recebido em dois eventos de aliados de Bruno Covas em SP

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Dois eventos neste sábado (6), no interior de São Paulo, vão marcar mais um passo de aproximação entre aliados de Bruno Covas (PSDB) e Eduardo Leite nas prévias tucanas.

O governador do Rio Grande do Sul será recebido em São José do Rio Preto e São João da Boa Vista em eventos organizados por políticos que foram próximos de Bruno e fizeram parte de sua gestão.

Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Leite tem buscado o apoio dos brunocovistas para ter um trunfo simbólico sobre seu principal adversário nas prévias.

Bruno Covas foi vice de Doria durante na Prefeitura de São Paulo e tornou-se o titular quando o então prefeito decidiu deixar o cargo e concorrer ao governo do estado.

Nas contas do governador gaúcho, o sucesso nessa articulação teria duplo impacto: por um lado, ele receberia o apoio do grupo de um dos principais aliados que o governador de São Paulo fez na política. Por outro, ficaria associado a um sobrenome potente na história tucana.

Há duas semanas, Leite publicou um vídeo em homenagem a Mário Covas, avô de Bruno.

O gaúcho tem sido exaltado por tucanos por valorizar figuras históricas do partido, em contraponto a Doria, que entrou em atrito com alguns deles, como Alberto Goldman e Geraldo Alckmin.

A recuperação das tradições do PSDB era uma das bandeiras de Bruno e de seus aliados, vertente que em alguns momentos se chocou com a de Doria, de reconfiguração do partido.