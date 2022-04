Eduardo Leite quer fazer giro por estados com governadores tucanos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite vai priorizar os estados com pré-candidatos ao governo tucanos no giro que pretende fazer pelo Brasil para se viabilizar como o nome do PSDB no projeto presidencial.

"Como fui governador em uma gestão que deu certo, quero contribuir com a minha experiência com os demais candidatos", diz Leite.

A ideia de aliados do ex-governador é ampliar a popularidade do tucano até meados do ano para que ele cresça nas pesquisas e se torne mais competitivo, a ponto de ser alçado o candidato único da chamada terceira via.