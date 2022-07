Eduardo Braga participa de inauguração de escola em Nova Olinda do Norte

O senador Eduardo Braga (MDB) esteve no município de Nova Olinda do Norte, neste fim de semana, acompanhando a inauguração da Escola Professora Ednelza Bentes de Souza e outras obras que têm recebido seu apoio.

"Recarregando as energias no domingo depois de uma semana de muito trabalho em Brasília e de uma visita maravilhosa a Nova Olinda do Norte. Aqui vai mais um registro do carinho do povo, que é o nosso patrão. Estamos juntos pelo Amazonas", escreveu o pré-candidato ao Governo do Estado nas redes sociais.

O prefeito de Nova Olinda do Norte, Adenilson Reis, também ressaltou os investimentos de Eduardo Braga para a saúde e assistência social no município.