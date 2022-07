Eduardo Braga firma apoio a candidatura de Lula em reunião entre PT e MDB

"Tomamos a decisão de apoiar Lula comprometidos com o projeto de Brasil que queremos, o fortalecimento da democracia, a retomada do crescimento, emprego, renda e da Justiça social que este país precisa para que nós possamos ter a solidariedade e o enfrentamento da fome", afirmou o pré-candidato.

Braga esteve ontem em São Paulo com Lula em uma reunião com lideranças do MDB de 11 estados para anunciar apoio à candidatura do ex-presidente e Geraldo Alckmin.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.