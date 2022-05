Eduardo Braga critica falta de creches para que mães possam trabalhar

O pré-candidato ao Governo do Amazonas ainda ressaltou que garantir a oferta de vagas é um desafio complicado para os municípios, que têm obrigações demais e recursos de menos. "É preciso compartilhar melhor as responsabilidades para assegurar um pacto federativo mais equilibrado", disse.

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve discutir, nesta quarta-feira (11), a obrigatoriedade do poder público garantir vagas em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos. O senador Eduardo Braga (MDB) se mostrou favorável ao assunto e explicou que a falta de vagas em creches dificulta a empregabilidade dos pais, especialmente as mães solo.

