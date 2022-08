Eduardo Bolsonaro xinga e tenta intimidar ex-secretário no interior de SP; veja vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) xingou nesta segunda-feira (22) o ex-secretário de Saúde de São Carlos e hoje candidato a deputado federal Marcos Palermo (MDB).

Os xingamentos foram registrados em vídeo disponibilizado pelo próprio Palermo.

Responsável pela Saúde do município no interior de São Paulo até março, ele diz que Eduardo Bolsonaro havia prometido uma ambulância de suporte avançado para a cidade, onde obteve cerca de 10 mil votos em 2018. Mas, segundo ele, a promessa não foi cumprida.

"Obrigado pelos 10 mil votos que teve aqui", diz Palermo. Cercado de aliados, o deputado responde: "Vai tomar no seu cu, seu filho da puta".

Palermo afirma também que pretendia mostrar documentos ao filho do presidente, mas foi recebido com "paulistinha", joelhadas na perna. Ao tentar chegar perto de Eduardo, um segurança o afastou.

"Não põe a mão em mim, não me empurra. Autoridade aqui", diz o ex-secretário no vídeo. "Ele prometeu ambulância e não trouxe. Estou sem ambulância no Samu. Tem gente morrendo porque não tem ambulância."

Depois, Palermo se aproxima do deputado e diz que tem um vídeo dele prometendo ambulâncias. "Calma, quero ver o vídeo em que eu estou prometendo", diz Eduardo. "Não tem problema, posso estar errado."

Quando o ex-secretário tenta mostrar as imagens na tela do celular, os seguranças o impedem novamente de chegar perto do deputado. "Ele não quer mais ver o vídeo. Além de colocarem a mão em mim, derrubaram o meu celular, essa é a democracia que nós vivemos", disse.

O emedebista afirma ainda ter registrado boletim de ocorrência e, por orientação de sua advogada, ido a um hospital para ser submetido a exame. Procurado, o deputado até o momento não se manifestou.