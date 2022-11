Eduardo Bolsonaro é flagrado curtindo Copa no Catar e é alvo de críticas

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) foi flagrado curtindo o jogo do Brasil contra a Suíça, nesta segunda-feira (28), diretamente do Catar e acompanhado de sua esposa Heloisa Bolsonaro. A presença do filho do presidente Jair Bolsonaro no país sede da atual Copa do Mundo irritou alguns dos apoiadores de seu pai.

Simplesmente o Eduardo Bolsonaro curtindo a #FIFAWorldCup diretamente do Catar, enquanto os Bolsonaristas continuam acampados em estradas e portas de quartéis pedindo intervenção militar sem conseguir nem assistir os jogos. pic.twitter.com/GYVkEAymKs — BCharts (@bchartsnet) November 28, 2022

Eduardo Bolsonaro não realizou qualquer publicação que indicasse que estava no Catar e sua presença no país só foi notada após a transmissão da Fifa mostrar o político no estádio.

O flagrante gerou diversas reações de apoiadores do presidente e daqueles que têm posição contrária.