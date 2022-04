Economistas, ex-comandante do Bope e artistas assinam carta apoiando Freixo

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A pré-campanha do deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) ao governo do Rio de Janeiro divulgou um manifesto assinado por centenas de personalidades em apoio à candidatura. Entre eles há economistas, artistas e policiais.

Chamado de "Virada RJ", o manifesto diz que "para reconquistar a confiança nas instituições e na política, e para promover as inadiáveis e profundas transformações, é preciso contar com um projeto ousado e responsável, que entusiasme e mobilize o conjunto da sociedade, e uma liderança com coragem pessoal, elevada capacidade agregadora, ousadia política e uma trajetória que lhe confira credibilidade".

"Nós, abaixo assinados, acreditamos que Marcelo Freixo reúne, em 2022, as melhores condições para liderar esse projeto", dizem os signatários.

"Nós, que endossamos esta carta, estamos convictos de que para sairmos do atoleiro nós temos que colocar as diferenças de lado e trabalharmos todos juntos pelo bem comum, porque a sobrevivência de milhões de famílias depende disso", acrescentam eles.

Entre os que assinam o manifesto, estão os economistas Armínio Fraga, presidente do BC (Banco Central) durante o governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB); André Lara Resende, conhecido como um dos criadores do Plano Real; Luiz Carlos Bresser-Pereira, ministro da Fazenda no governo Sarney, além de Nelson Barbosa e Guido Mantega, que integraram a área econômica de governos petistas.

O ex-comandante do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) Alberto Pinheiro Neto e o Comandante da Escola Superior da Polícia Militar do Rio, coronel Antonio Carlos Carballo Blanco, também são signatários do documento.

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede), o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), o ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim (PT) também demonstraram apoio à candidatura de Freixo.

Entre os artistas, há assinaturas da atriz Camila Pitanga, do ator e cineasta Wagner Moura, de Miguel Falabella e Tais Araujo, entre outros.

Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (7) pela Folha de S. Paulo aponta empate técnico na liderança entre Freixo e o atual governador Cláudio Castro (PL) nos dois cenários que simulam a eleição deste ano para o governo do Rio.

No cenário com mais nomes na disputa, Freixo acumula 18% das intenções de voto e Castro tem 14%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.