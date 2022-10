Economia, democracia e combate à corrupção têm peso grande em decisão de voto, diz Datafolha

Por exemplo, a defesa dos valores da família tradicional é vista como muito importante por 88% dos eleitores que dizem ter votado no atual presidente, ao passo que por apenas 66% de quem afirma ter escolhido o petista no primeiro turno.

Logo a seguir, colado no primeiro bloco, está a defesa dos direitos de minorias, como mulheres, homossexuais, negros e pessoas com deficiência, indicada como muito importante por 79% dos entrevistados.

De acordo com o levantamento, que é o primeiro realizado após a votação do último domingo (2), 85% dos entrevistados afirmam que o combate ao crime é muito importante na hora de definir o candidato. O mesmo percentual se reproduz em relação ao combate à corrupção.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Combate ao crime e à corrupção, defesa da democracia, temas ligados à economia e proteção do ambiente lideram a lista de fatores considerados muito importantes para a decisão de voto para presidente no segundo turno, mostra pesquisa Datafolha.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.