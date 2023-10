Drauzio Varella desautoriza Boulos e diz não atuar em pré-campanha do PSOL

Gorinchteyn era um dos trunfos de Boulos na estratégia de se pintar como um político aberto à aproximação com outros setores para rebater as pechas de radical e extremista atribuídas a ele por adversários.

Na semana passada, o ex-secretário estadual de Saúde Jean Gorinchteyn, da gestão João Doria (ex-PSDB), decidiu sair do comando das discussões sobre a área de saúde no futuro plano de governo do psolista.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.