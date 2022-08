Doze candidaturas já foram registradas com nome social até o momento

O TSE autorizou o uso no nome social na urna em março de 2018, em uma consulta protocolada pela então senadora Fátima Bezerra (PT-RN). O relator foi o ministro Tarcísio Vieira, hoje, advogado do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os partidos com mais candidatos até o momento são o União Brasil, com 951, o PL, com 720 e o Podemos com 635. A federação PT, PC do B e PV tem 827 inscritos.

Nome social é aquele pelo qual as pessoas decidem ser chamadas de acordo com a sua identidade de gênero.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.