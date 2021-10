Doria volta atrás e decide participar de debates das prévias do PSDB, após repercussão negativa

"Após receber centenas de mensagens do Brasil inteiro de filiados e apoiadores da sua candidatura, o Governador de São Paulo João Doria reconsiderou sua decisão e irá participar do debate do PSDB promovido pelo jornal O Globo e Valor Econômico, no próximo dia 19, no Rio de Janeiro", disse nota de sua assessoria.

A decisão de agora de participar do debate foi confirmada à reportagem pela equipe de comunicação do governador de São Paulo.

No grupo do governador Eduardo Leite (PSDB-RS), seu principal rival nas prévias, a interpretação tinha sido de que Doria havia notado uma mudança de cenário e não estava mais convicto de ser o favorito na disputa.

