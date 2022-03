Doria nega, mas será candidato ao governo de SP, dizem oposição e aliados

A decisão final de Doria será anunciada na tarde desta quinta (31). Aliados acreditam que, apesar do aviso a Garcia, ele ainda pode mudar de ideia e sair do governo.

Integrantes da equipe do próprio Doria, perplexos com a atitude que ele ameaça tomar, têm a mais absoluta certeza de que o governador passará os próximos três meses negando a candidatura, para no final se lançar na disputa.

Como revelou o jornal Folha de S.Paulo, Doria avisou seu vice, Rodrigo Garcia, que pretende ficar no cargo que deixaria nesta quinta (31) para disputar a Presidência. A surpreendente reviravolta abriu uma crise no PSDB, partido ao qual ambos são filiados.

